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У Терехова відмовилися надати кошториси реконструкції харківського парку “Юність” за 58 млн грн

У Терехова відмовилися надати кошториси реконструкції харківського парку “Юність” за 58 млн грн

Київ • УНН

 • 24166 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт парку культури та відпочинку “Юність” вартістю 58 млн грн. Про це повідомили у Харківському антикорупційному центрі, передає УНН.

За даними антикорупціонерів, вартість реконструкції зросла вже у 5 разів.

Цитата:

“Планується влаштувати доріжки з граніту, встановити ігровий комплекс "Корабель“, паркани та лави, пісочниці та гойдалки, спортивні комплекси, тренажери, висадити 20 дерев тощо. Нагадаємо, що першу чергу реконструкції парку відкрили у серпні цього року. За даними міськради, у парку вже з’явилися спортивний, гімнастичний та дитячі майданчики, скеледром, замок, майданчик для вигулу собак. Де-факто ці площадки вже встановленні у парку”, — пояснили в ХАЦ.

Детальніше

Антикорупціонери зазначають, що вартість початку капітального ремонту парку “Юність” становила 11,2 млн грн.

“Підрядником стала БВКФ "Технікабуд“. Нагадаємо, що саме ця фірма отримала мільйони від міськради за придбання італійських сосен. А раніше фігурувала у справі придбання "декоративних решіток за ціною MacBook“. Також нагадаємо, що новостворений Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради з цього року не публікує та не надає на запити кошториси до договорів, які стосуються реконструкції парків та скверів у місті”, — написали в ХАЦ.

Зокрема, у Терехова відмовилися надавати кошториси реконструкції парку “Юність". При цьому сам Терехов заявляє про прозорість, що хоче зробити з найбільш закритої міської ради в Україні найбільш відкриту. Директором Департаменту є Семен Сирота, директором Управління екології та благоустрою міськради — Олексій Богач, резюмують антикорупціонери.

Доповнення

Наприкінці серпня у Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників департаменту ЖКГ підозрюють у привласненні коштів містян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибиранні житлових будинків. Йдеться про КП “Жилкомсервіс”, яке ще у 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де не створено ОСББ.

До теми

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин та замовили елітний керамограніт у гараж міської лікарні.

До того ж, у Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, якою керує Ігор Терехов. Про близькі відносини обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру. 

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