У Терехова відмовилися надати кошториси реконструкції харківського парку “Юність” за 58 млн грн

За даними антикорупціонерів, вартість реконструкції зросла вже у 5 разів.

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“Планується влаштувати доріжки з граніту, встановити ігровий комплекс "Корабель“, паркани та лави, пісочниці та гойдалки, спортивні комплекси, тренажери, висадити 20 дерев тощо. Нагадаємо, що першу чергу реконструкції парку відкрили у серпні цього року. За даними міськради, у парку вже з’явилися спортивний, гімнастичний та дитячі майданчики, скеледром, замок, майданчик для вигулу собак. Де-факто ці площадки вже встановленні у парку”, — пояснили в ХАЦ.

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Антикорупціонери зазначають, що вартість початку капітального ремонту парку “Юність” становила 11,2 млн грн.

“Підрядником стала БВКФ "Технікабуд“. Нагадаємо, що саме ця фірма отримала мільйони від міськради за придбання італійських сосен. А раніше фігурувала у справі придбання "декоративних решіток за ціною MacBook“. Також нагадаємо, що новостворений Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради з цього року не публікує та не надає на запити кошториси до договорів, які стосуються реконструкції парків та скверів у місті”, — написали в ХАЦ.

Зокрема, у Терехова відмовилися надавати кошториси реконструкції парку “Юність". При цьому сам Терехов заявляє про прозорість, що хоче зробити з найбільш закритої міської ради в Україні найбільш відкриту. Директором Департаменту є Семен Сирота, директором Управління екології та благоустрою міськради — Олексій Богач, резюмують антикорупціонери.

Доповнення

Наприкінці серпня у Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників департаменту ЖКГ підозрюють у привласненні коштів містян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибиранні житлових будинків. Йдеться про КП “Жилкомсервіс”, яке ще у 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де не створено ОСББ.

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Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин та замовили елітний керамограніт у гараж міської лікарні.

До того ж, у Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, якою керує Ігор Терехов. Про близькі відносини обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.