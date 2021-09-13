В Тбилиси подростки подрались на ножах из-за музыки. Трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Тбилиси в районе проспекта Церетели произошла драка между подростками, в которой ножевые ранения получили трое. Об этом пишет информ портал “Новости-Грузия”, передает УНН.
Детали
По данным очевидцев, драка возникла после того, как несовершеннолетние поспорили из-за музыкальных пристрастий. Подростки подрались в районе 16 часов 30 минут. К этом у времени все раненые доставлены в детскую клинику имени Иашвили.
В МВД заявляют, что расследование ведется по статье 19-109 УК Грузии, что подразумевает попытку умышленного убийства. Пока неизвестно, сколько именно человек участвовали в драке.
Напомним
В результате стрельбы в средней школе вблизи центра Альбукерке в Вашингтоне погиб один ученик. Еще одного взяли под стражу.