У Тбілісі підлітки побилися на ножах через музику. Троє отримали поранення

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За даними очевидців, бійка виникла після того, як неповнолітні посперечалися через музичні уподобання. Підлітки побилися близько 16 годин 30 хвилин. Всі поранені доставлені в дитячу клініку імені Іашвілі.

У МВС заявляють, що розслідування ведеться за статтею 19-109 КК Грузії, що має на увазі спробу умисного вбивства. Поки невідомо, скільки саме людей брали участь в бійці.

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У результаті стрілянини в середній школі поблизу центру Альбукерке в Вашингтоні загинув один учень. Ще одного взяли під варту.