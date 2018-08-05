В мире отмечают неделю грудного вскармливания

В неделю грудного вскармливания во всем мире проводятся мероприятия, посвященные темам по защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания. ВОЗ, в свою очередь, рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а после — продолжать его вместе с надлежащим прикормом.

Кроме того, специалисты ВОЗ отмечают, что к кормлению детей следует приступать уже в течение первого часа после родов.

Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии со своими малышами в интернет, что бы привлечь больше людей для участия в мероприятии.

Напомним, в Киевской области от кори умер ребенок.