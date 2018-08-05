У світі відзначають тиждень грудного годування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Тиждень грудного годування щорічно відзначається з 1 по 7 серпня, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Його мета - інформувати жінок про користь грудного вигодовування для здоров'я дитини. Про це повідомляє УНН.
У тиждень грудного вигодовування в усьому світі проводяться заходи, присвячені темам щодо захисту, заохочення та підтримки грудного вигодовування. ВООЗ, в свою чергу, рекомендує виключно грудне вигодовування дітей до досягнення ними шестимісячного віку, а після - продовжувати його разом з належним прикормом.
Крім того, фахівці ВООЗ відзначають, що до годування дітей слід приступати вже протягом першої години після пологів.
Сьогодні Всесвітній тиждень грудного вигодовування проводиться більш ніж в 170 країнах світу.
Користувачі соціальних мереж викладають фотографії зі своїми малюками в інтернет, що б залучити більше людей для участі в заході.
Нагадаємо, в Київській області від кору померла дитина.