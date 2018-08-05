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У світі відзначають тиждень грудного годування

У світі відзначають тиждень грудного годування

Київ • УНН

 • 16372 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Тиждень грудного годування щорічно відзначається з 1 по 7 серпня, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Його мета - інформувати жінок про користь грудного вигодовування для здоров'я дитини. Про це повідомляє УНН.

У тиждень грудного вигодовування в усьому світі проводяться заходи, присвячені темам щодо захисту, заохочення та підтримки грудного вигодовування. ВООЗ, в свою чергу, рекомендує виключно грудне вигодовування дітей до досягнення ними шестимісячного віку, а після - продовжувати його разом з належним прикормом.

Крім того, фахівці ВООЗ відзначають, що до годування дітей слід приступати вже протягом першої години після пологів.

Сьогодні Всесвітній тиждень грудного вигодовування проводиться більш ніж в 170 країнах світу.

Користувачі соціальних мереж викладають фотографії зі своїми малюками в інтернет, що б залучити більше людей для участі в заході.

Нагадаємо, в Київській області від кору померла дитина.

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