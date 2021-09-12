В мире коронавирусом заразились уже 225 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболело уже 225 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 225,099,855 человек, из них выздоровели 201,633,390 лица. Количество умерших возросло до 4,638,502.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,816,668), Индия (33,232,168), Бразилия (20,989,164), Великобритания (7,197,662), Россия (7,121,516), Франция (6,897,392), Турция (6,636,899) и Иран (5,275,567).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (677,737), Бразилии (586,590) и Индии (442,688).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 314 423 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 320 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.