В мире коронавирусом заразились более 224 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 224 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 224,039,338 человек, из них выздоровели 200,621,995 лица. Количество умерших возросло до 4,621,081.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,561,156), Индия (33,163,004), Бразилия (20,958,899), Великобритания (7,132,072), Россия (7,084,284), Франция (6,877,825), Турция (6,590,414) и Иран (5,237,799).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (674,547), Бразилии (585,205) и Индии (442,046).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 306 939 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 175 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.