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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 5674 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 17:42 • 132456 просмотра

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В мире коронавирусом заразились более 219,3 млн людей

В мире коронавирусом заразились более 219,3 млн людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболели более 219,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 219,265,651 человек, из них выздоровели 196,041,211 человек. Количество умерших возросло до 4,545,159.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,330,712), Индия (32,856,863), Бразилия (20,804,215), Россия (6,937,333), Великобритания (6,825,074), Франция (6,783,329), Турция (6,412,277) и Аргентина (5,190,948).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (659,927), Бразилии (581,228) и Индии (439,559).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2288371 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 833 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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