В мире коронавирусом заразились почти 171,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 уже заболели почти 171,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 171,462,578 человек, из них одужало153,739,709 человек. Количество умерших возросло до 3,564,905.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,113,146), Индия (28,173,655), Бразилия (16,547,674), Франция (5,667,324), Турция (5,249,404), Россия (5,071,917), Великобритания (4,487,339) и Италия (4,217,821).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (609,767), Бразилии (462,966) и Индии (331,909).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2202494 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 536 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.