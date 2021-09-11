В мире коронавирусом заразились почти 225 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже почти 225 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 224,645,461 человек, из них выздоровели 201,184,310 лица. Количество умерших возросло до 4,630,771.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,741,693), Индия (33,200,877), Бразилия (20,974,850), Великобритания (7,168,806), Россия (7,102,625), Франция (6,887,791), Турция (6,613,976) и Иран (5,258,913).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (677,017), Бразилии (585,923) и Индии (442,350).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 310 554 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 251 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.