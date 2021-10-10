В мире коронавирусом заболели более 283,3 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже заболело уже более 238,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 238,351,150 человек, из них выздоровели 215,482,130 человек. Количество умерших возросло до 4,862,825.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,179,209), Индия (33,952,275), Бразилия (21,567,181), Великобритания (8,120,713), Россия (7,746,718), Турция (7,416,182), Франция (7,052,520) и Иран (5,691,634).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (733,058), Бразилии (600,880) и Индии (450,621).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 529 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 331 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.