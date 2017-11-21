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У Сущенко в российском СИЗО падает зрение

У Сущенко в российском СИЗО падает зрение

Киев  •  УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. У украинского журналиста Романа Сущенко, удерживаемого в российском СИЗО, падает зрение. Об этом сообщила в интервью Deutsche Welle его жена Анжела Сущенко после встречи с мужем, передает УНН.

"Он держится бодро. Сказал, что у него все нормально. Единственное, что у него падает зрение. Он много читает, а свет там не очень хороший", - сказала она.

С ее слов, перед этим последнее свидание было в августе.

"Сейчас встреча была очень короткой, самой короткой из всех трех. Она длилась всего около часа. Мы успели ему рассказать о наших делах, акциях, которые мы проводили в его поддержку и о том, что переживают за него. А также рассказали о сыне", - добавила А.Сущенко.

Также она отметила, что не знает, когда будет следующее свидание.

"Суд (по продлению ареста - ред.) будет в конце месяца, но мы не сможем там присутствовать, только адвокат. На основном суде (запланированном на январь следующего года - ред.) мы также не сможем присутствовать. Это закрытое дело, и будет закрытое заседание", - добавила она.

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На вопрос, есть ли надежды на помилование или обмен Р.Сущенко, его жена ответила, что "с нашей стороны все варианты рассматриваются". "Мы очень надеемся на это, а также на то, что это будет быстро", - отметила А.Сущенко.

При этом она не знает точно, ведутся ли переговоры Украиной об освобождении украинского журналиста.

"Видимо, переговоры ведутся, но я не знаю точно", - сказала она.

Напомним, Р.Сущенко увиделся с женой.

Украинские Национальные Новости

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