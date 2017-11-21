У Сущенка в російському СІЗО падає зір

"Він тримається бадьоро. Сказав, що у нього все нормально. Єдине, що у нього падає зір. Він багато читає, а світло там не дуже хороше", - сказала вона.

З її слів, перед цим останнє побачення було в серпні.

"Зараз зустріч була дуже короткою, найкоротшою з усіх трьох. Вона тривала всього близько години. Ми встигли йому розповісти про наші справи, акції, які ми проводили в його підтримку і про те, що переживають за нього. А також розповіли про сина", - додала А.Сущенко.

Також вона зазначила, що не знає, коли буде наступне побачення.

"Суд (щодо продовження арешту - ред.) буде в кінці місяця, але ми не зможемо там бути присутніми, лише адвокат. На основному суді (запланованому на січень наступного року - ред.) ми також не зможемо бути присутніми. Це закрита справа, і буде закрите засідання", - додала вона.

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На запитання, чи є надії на помилування або обмін Р.Сущенка, його дружина відповіла, що "з нашого боку всі варіанти розглядаються". "Ми дуже сподіваємося на це, а також на те, що це буде швидко", - зазначила А.Сущенко.

При цьому вона не знає точно, чи ведуться переговори Україною про звільнення українського журналіста.

"Мабуть, переговори ведуться, але я не знаю точно", - сказала вона.

Нагадаємо, Р.Сущенко побачився з дружиною.