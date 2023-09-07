В Сумской области работает ППО

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«Сумщина. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие, не игнорируем сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

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О работе ПВО сообщил также мер Сум Александр Лысенко в своем телеграмм-канале. Он тоже попросил людей сохранять спокойствие.

Ранее УНН сообщал, что в Сумах раздалась серия взрывов.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в восточных, южных центральных областях. Проверить актуальную карту тревог можно по ссылке.