У Сумській області працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Сумській області працює протиповітряна оборона, повідомили в обласній військовій адміністрації, пише УНН. Мешканців закликають пройти в укриття та зберігати спокій.
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«Сумщина. Працює ППО. Зберігаємо спокій, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
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Про роботу ППО повідомив також міський голова Сум Олександр Лисенко у своєму телеграм-каналі. Він так само попросив людей зберігати спокій.
Раніше УНН повідомляв, що у Сумах пролунала серія вибухів.
Станом на тепер повітряна тривога оголошена у східних, південних центральних областях. Перевірити актуальну мапу тривог можна за посиланням.