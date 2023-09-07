У Сумській області працює ППО

Цитата

«Сумщина. Працює ППО. Зберігаємо спокій, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Про роботу ППО повідомив також міський голова Сум Олександр Лисенко у своєму телеграм-каналі. Він так само попросив людей зберігати спокій.

Раніше УНН повідомляв, що у Сумах пролунала серія вибухів.

Станом на тепер повітряна тривога оголошена у східних, південних центральних областях. Перевірити актуальну мапу тривог можна за посиланням.