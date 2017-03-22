В сухарях "Киевхлеба" нашли кусок полиэтиленового пакета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В сухарях ПАО "Киевхлеб", которые были куплены в магазине общества по ул. Бориспольская, был найден кусок полиэтиленового пакета. Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Киева Оксана Красницкая, передает УНН.
"Вот такой сюрприз сегодня к чаю от " Киевхлеба ", что по ул. Бориспольская. Сухари "киевские" - теперь с целлофаном внутри! ", - написала О.Красницкая
Как сообщал УНН, Госпродпотребслужба, несмотря на выявленные плесневые грибы, не исследовала качество продукции "Киевхлеб" .
Также напомним, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба" .