У сухарях "Київхлібу" знайшли шматок поліетиленового пакету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У сухарях ПАТ "Київхліб", що були куплені у магазині товариства по вул. Бориспільська, було знайдено шматок поліетиленового пакету. Про це на своїй сторінці у Facebook написала мешканка Києва Оксана Красницька, передає УНН.
“Ось такий сюрприз сьогодні до чаю від "Київхлібу", що по вул. Бориспільська. Сухарі "київські" — тепер з целофаном усередині!”, — написала О.Красницька
Як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”.
Також нагадаємо, наприкінці минулого року Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби у хлібних виробах “Київхлібу”.