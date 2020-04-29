В суде будут рассматривать дело о возврате государству объекта недвижимости стоимостью 42 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевская местная прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть в собственность государства объект недвижимости стоимостью 42 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 7 в суде требует восстановить права государства на объект недвижимости - нежилое здание общей площадью 1,2 тыс кв. м и стоимостью 42 млн гривен в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства местная прокуратура обнаружила факт незаконного завладения мошенниками зданием государственной формы собственности по ул. Петропавловской.
Установлено, что на основании сделки, которая еще в 2009 году признана судом недействительной, злоумышленники осуществили незаконную регистрацию права собственности на объект недвижимости, находящейся в государственном управлении Фонда государственного имущества Украины.
"Защищая интересы государства, местная прокуратура обратилась в Подольский районный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины об отмене решений о государственной регистрации и записей о праве собственности на указанное здание. Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления служебным положением одним из бывших и.о. глав Фонда государственного имущества Украины относительно незаконного использования государственных объектов в интересах третьих лиц, на основе чего чиновнику было объявлено о подозрении.