У суді розглядатимуть справу щодо повернення державі об’єкту нерухомості вартістю 42 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київська місцева прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути у власність держави об’єкт нерухомості вартістю 42 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київська місцева прокуратура № 7 у суді вимагає поновити права держави на об’єкт нерухомості – нежитлову будівлю загальною площею 1, 2 тис кв. м та вартістю 42 млн гривень у Подільському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в межах розслідування кримінального провадження місцева прокуратура виявила факт незаконного заволодіння шахраями будівлею державної форми власності по вул. Петропавлівській.
Встановлено, що на підставі правочину, який ще у 2009 році визнаний судом недійсним, зловмисники здійснили незаконну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває у державному управлінні Фонду державного майна України.
"Захищаючи інтереси держави, місцева прокуратура звернулась до Подільського районного суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про скасування рішень про державну реєстрацію та записів про право власності на вказану будівлю. Крім того, за цим фактом триває досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала зловживання службовим становищем одним із колишніх в.о. голів Фонду державного майна України щодо незаконного використання державних об'єктів у інтересах третіх осіб, на основі чого чиновнику було оголошено про підозру.