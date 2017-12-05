В столице завтра ожидается небольшой мокрый снег с дождем

"6 декабря в столице ожидается небольшой мокрый снег, днем ​​- с дождем. В целом завтра будет облачная погода, ветер западный, 7-12 м/с, ночью температура будет достигать 1-3° мороза, днем ​​0-5° тепла", - говорится в сообщении.

Такую же погоду синоптики прогнозируют и на 7 декабря.

Напомним, в Украине ожидается потепление.