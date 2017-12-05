В столице завтра ожидается небольшой мокрый снег с дождем

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8149 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100187 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110021 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130546 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106526 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108149 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113223 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В столице завтра ожидается небольшой мокрый снег с дождем

В столице завтра ожидается небольшой мокрый снег с дождем

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. По прогнозам синоптиков, в Киеве в среду возможен небольшой мокрый снег с дождем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"6 декабря в столице ожидается небольшой мокрый снег, днем ​​- с дождем. В целом завтра будет облачная погода, ветер западный, 7-12 м/с, ночью температура будет достигать 1-3° мороза, днем ​​0-5° тепла", - говорится в сообщении.

Такую же погоду синоптики прогнозируют и на 7 декабря.

Напомним, в Украине ожидается потепление.

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