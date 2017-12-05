У столиці завтра очікується невеликий мокрий сніг із дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За прогнозами синоптиків, у Києві у середу можливий невеликий мокрий сніг із дощем. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"6 грудня в столиці очікується невеликий мокрий сніг, вдень – із дощем. Загалом завтра буде хмарна погода, вітер західний, 7-12 м/с, вночі температура сягатиме 1-3° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
Таку ж погоду синоптики прогнозують і на 7 грудня.
Нагадаємо, в Україні очікується потепління.