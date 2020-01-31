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В столице 190 школ перешли на питание по принципу "шведского стола"

Киев • УНН

 • 23387 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Ученики 190 киевских школ перешли на питание по современным формам, когда можно выбирать блюда по принципу "шведского стола" или с двух-трех предложенных блюд. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский по результатам совещания с профильными учреждениями, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В столице 190 школ перешли на питание по принципу "шведского стола"

"190 киевских школ перешли на обновленный формат питания", - сообщил Мондриевский.

Так, в половине школ города Киева учеников кормят по современным формам: дети выбирают блюда по принципу "шведского стола" или с двух-трех предложенных блюд. Такое питание обязательно включает в детские завтраки и обеды свежие овощи и фрукты, йогурты и напитки на выбор.

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Сообщается, что среди лидеров по внедрению указанных изменений - Шевченковский, Дарницкий, Оболонский, Подольский и Днепровский районы.

"Контролировать процесс питания за городской счет имеют бракеражные комиссии (орган внутреннего контроля в школе - ред.), к которым обязательно должны входить родители учащихся. В случае возврата детьми больше половины блюда, будет соответствующим образом заактировано, управление образования обязано не оплачивать такую услугу. Кроме того, если ГУ Госпродпотребслужбы вынесет предписание из-за некачественной или опасной еды на компанию, которая кормит детишек, будет наложены штрафные санкции в размере 20% от суммы договора. Все районы города, кроме Дарницкого, предусмотрели такие жесткие санкции с целью применения реальных рычагов воздействия в отношении качества и безопасности пищи для детей", - пояснил Мондриевский.

Отмечается, что ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве сопровождает этот проект рекомендациями по обеспечению контроля за качеством и безопасностью детского питания. Поэтому существенным шагом для таких изменений должно стать утверждение Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки перечня продуктов питания для учреждений образования, принятие которого ожидается всеми заинтересованными сторонами уже два года.

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Как отметила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, в городе созданы все условия для полного перехода на новые системы питания, есть необходимое финансирование и поэтому любое промедление с изменениями - это уже персональная ответственность руководителей районных управлений образования и школ.

Как ранее сообщалось в УНН, по формату "2-3 меню на выбор учеников" охвачено 41% всех школ Печерского района. А с 1 сентября реализацию проекта начали во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также еще в четырех школах Деснянского (№№ 189, 212, 238, 250), в пяти школах Оболонского (№№ 29, 210, 240, 252, 285) и в четырех Святошинского (№№ 162, 140, 203, 235) районов.

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