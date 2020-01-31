В столице 190 школ перешли на питание по принципу "шведского стола"

КИЕВ. 31 января. УНН. Ученики 190 киевских школ перешли на питание по современным формам, когда можно выбирать блюда по принципу "шведского стола" или с двух-трех предложенных блюд. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский по результатам совещания с профильными учреждениями, передает УНН со ссылкой на КГГА.