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У столиці 190 шкіл перейшли на харчування за принципом "шведського столу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Учні 190 київських шкіл перейшли на харчування за сучасними формами, коли можна обирати страви за принципом "шведського столу" або із двох-трьох запропонованих страв. Про це заявив заступник голови київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський за результатами наради з профільними закладами, передає УНН із посиланням на КМДА.

У столиці 190 шкіл перейшли на харчування за принципом "шведського столу"

"190 київських шкіл перейшли на оновлений формат харчування", - повідомив Мондриївський.

Так, у половині шкіл міста Києва учнів харчують за сучасними формами: діти обирають страви за принципом "шведського столу" або із двох-трьох запропонованих страв. Таке харчування обов’язково включає до дитячих сніданків та обідів свіжі овочі та фрукти, йогурти та напої на вибір.

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Повідомляється, що серед лідерів із впровадження зазначених змін – Шевченківський, Дарницький, Оболонський, Подільський та Дніпровський райони.

"Контролювати процес харчування за міський кошт мають бракеражні комісії (орган внутрішнього контролю в школі - ред.), до яких обов’язково повинні входити батьки учнів. У разі повернення дітьми більше половини страви, що буде відповідним чином заактовано, управління освіти зобов’язане не оплачувати таку послугу. Крім того, якщо ГУ Держпродспоживслужби винесе припис через неякісну або небезпечну їжу на компанію, яка годує діточок, буде накладено штрафні санкції у розмірі 20% від суми договору. Усі райони міста, окрім Дарницького, передбачили такі жорсткі санкції з метою застосування реальних важелів впливу щодо якості та безпечності їжі для дітей", – пояснив Мондриївський.

Зазначається, що ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві супроводжує цей проект рекомендаціями із забезпечення контролю за якістю та безпечністю дитячого харчування. Тож суттєвим поступом для таких змін мало б стати затвердження Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки переліку продуктів харчування для закладів освіти, прийняття якого очікується усіма зацікавленими сторонами уже два роки.

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Як зауважила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, у місті створені всі умови для повного переходу на нові системи харчування, є необхідне фінансування і тому будь-яке зволікання зі змінами – це вже персональна відповідальність керівників районних управлінь освіти та шкіл.

Як раніше повідомлялося в УНН, за форматом "2-3 меню на вибір учнів" охоплено 41% усіх шкіл Печерського району. А з 1 вересня реалізацію проекту розпочали у всіх школах Дарницького, Дніпровського, Подільського, а також ще у чотирьох школах Деснянського (№№ 189, 212, 238, 250), у п'яти школах Оболонського (№№ 29, 210, 240, 252, 285) та у чотирьох– Святошинського (№№ 162, 140, 203, 235) районів.

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