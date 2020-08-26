В США задержали россиянина: его обвиняют в подготовке киберпреступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Россиянин Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Министерства юстиции США, передает УНН.
Согласно распространенным данным, 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника неназванной американской компании. С его помощью он планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое предположительно позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.
В заявлении Минюста утверждается, что Крючков предлагал сотруднику американской компании 1 млн долларов за участие в реализации предполагаемой мошеннической схемы. Несколько дней назад с ним связались представители Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего россиянин покинул Неваду и направился в Лос-Анджелес с целью покинуть территорию США. 22 августа он был задержан в Лос-Анджелесе и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.
Американские власти подчеркивают, что Крючков въехал на территорию США по туристической визе.
Ранее, сотрудника норвежской компании, работающей с “Северным потоком-2”, задержали на встрече с разведчиком РФ.