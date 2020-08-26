У США затримали росіянина: його обвинувачують у підготовці кіберзлочинів

Згідно з поширеними даними, 27-річний громадянин РФ разом з передбачуваними спільниками намагався в період з 15 липня по 22 серпня поточного року підкупити співробітника неназваної американської компанії. З його допомогою він планував завантажити шкідливе ПО в комп’ютерну систему цієї компанії, яке імовірно дозволило б йому і його спільникам отримати до неї безперешкодний доступ. За твердженням американської влади, росіянин планував завантажити базу даних цієї компанії з метою подальшого шантажу.

У заяві Мін’юсту стверджується, що Крючков пропонував співробітникові американської компанії 1 млн доларів за участь в реалізації передбачуваної шахрайської схеми. Кілька днів тому з ним зв’язалися представники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, після чого росіянин покинув Неваду і попрямував в Лос-Анджелес з метою покинути територію США. 22 серпня він був затриманий в Лос-Анджелесі і постав перед окружним судом центрального округу штату Каліфорнія. Йому пред’явлено звинувачення в змові з метою умисного заподіяння шкоди захищеному комп’ютеру.

Американська влада підкреслює, що Крючков в’їхав на територію США по туристичній візі.

Раніше, співробітника норвезької компанії, що працює з “Північним потоком-2”, затримали на зустрічі з розвідником РФ.