В США не менее 8 конгрессменов будут бойкотировать инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Не менее 8 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации избранного президента Дональда Трампа из-за сообщения разведки США о вмешательстве России в президентские выборы, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщает издание, по меньшей мере восемь членов американского Конгресса заявили, что 20 января будут бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, указывая, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь в выборе 45-го президента США.
Отмечается, что член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис в программе телеканала NBC "Встреча с прессой", которая выйдет в эфир 15 января заявил, что не видит избранного президента законным президентом.
"Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", - отметил Д.Льюис, указывая на данные разведки США о вмешательстве России в выборы.
Также сообщается, что другие законодатели-демократы, которые объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Д.Трампа женщин, меньшинств и иностранцев.
Напомним, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.