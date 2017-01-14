У США щонайменше 8 конгресменів бойкотуватимуть інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Щонайменше 8 конгресменів заявили про бойкот інавгурації обраного президента Дональда Трампа, через повідомлення розвідки США про втручання Росії у президентські вибори, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляє видання, щонайменше вісім членів американського Конгресу заявили, що 20 січня бойкотуватимуть інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, вказуючи, зокрема, на те, що російське втручання у вибори могло допомогти в обранні 45-го президента США.
Зазначається, що член Палати представників, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс у програмі телеканалу NBC “Зустріч з пресою”, що вийде в ефір 15 січня заявив, що не бачить обраного президента законним президентом.
“Гадаю, що росіяни брали участь у наданні допомоги в обранні цієї людини. І вони допомогли знищити кандидатуру Хілларі Клінтон”, — відзначив Д.Льюїс, вказуючи на дані розвідки США про втручання Росії у вибори.
Також повідомляється, що інші законодавці-демократи, які оголосили про свої плани пропустити інавгурацію, серед причин свого демаршу також назвали неповагу Д.Трампа до жінок, меншин та іноземців.
Нагадаємо, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.