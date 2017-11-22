В США продан лотерейный билет с выигрышем в 400 тыс. долл.

Сообщается, что выигрышный билет был продан 21 ноября. Имя победителя пока не известно.

По данным Illinois Lottery, выигрышными номерами стали 1, 17, 24, 27, 44.

Также отмечается, что у победителя есть год, чтобы "дать о себе знать".

Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”.

В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 275 миллионеров за всю историю существования лотереи и 16 только за этот год

Еженедельные розыгрыши лотереи “Лото-Забава” осуществляет оператор “М.С.Л.”. Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забаву”, смотрите в сюжете.