У США продано лотерейний квиток з виграшем в 400 тис. дол.

Повідомляється, що виграшний квиток був проданий 21 листопада. Ім'я переможця поки не відомо.

За даними Illinois Lottery, виграшними номерами стали 1, 17, 24, 27, 44.

Також наголошується, що у переможця є рік, щоб "дати про себе знати".

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - "Лото-Забава".

У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки української державної лотереї, а це: 275 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 16 тільки за цей рік.

Щотижневі розіграші лотереї "Лото-Забава" здійснює оператор "М.С.Л.". Як змінюється життя українців після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забаву", дивіться в сюжеті.