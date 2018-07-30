В деле о госизмене Януковича начнутся судебные прения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оболонский районный суд Киева завершил судебное следствие и, по своему решению, в понедельник начнет судебные прения между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.
Дебаты начнутся 30 июля в 10:00.
О том, что суд переходит к стадии судебных прений, напомнила и пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"В понедельник, 30 июля, в 10:00 в Оболонском районном суде по делу о госизмене беглого президента Януковича начнутся судебные прения... Поэтому "активизация" беглеца и его адвокатов понятна", - отметила она.
Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведения агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.