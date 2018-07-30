У справі про держзраду Януковича розпочнуться судові дебати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Оболонський районний суд Києва завершив судове слідство і, за своїм рішенням, у понеділок розпочне судові дебати між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.
Дебати розпочнуться 30 липня о 10 годині.
Про те, що суд переходить до стадії судових дебатів, нагадала і прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
"У понеділок, 30 липня, о 10:00 в Оболонському районному суді у справі про держзраду президента-втікача Януковича розпочнуться судові дебати... Тому "активізація" втікача та його адвокатів зрозуміла", - зауважила вона.
Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.