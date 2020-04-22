В деле более 141 млн грн взяток экс-главе Гослесагентства начато исследование доказательств

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КИЕВ. 22 апреля УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 4 тома доказательств по делу об обвинении бывшего директора частного общества, при пособничестве которого бывший председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец и его жена получили более 3,6 млн долларов и 10,8 млн евро взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“На заседании, которое состоялось 22 апреля 2020 года, коллегия судей ВАКС исследовала 4 тома материалов, предоставленных стороной обвинения”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание назначено на 25 мая 2020 года.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу бывшего руководителя одного из частных предприятий, при пособничестве которого бывший председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец получил более 141 млн гривен взятки.

Как сообщалось, в 2016 году бывшему председателю Государственного агентства лесных ресурсов и его жене сообщили о подозрении в отмывании государственных средств.

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