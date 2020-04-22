У справі понад 141 млн грн хабарів ексголові Держлісагентства розпочато дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 4 томи доказів у справі про обвинувачення колишнього директора приватного товариства, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець та його дружина одержали понад 3,6 млн доларів та 10,8 млн євро хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні, яке відбулось 22 квітня 2020 року, колегія суддів ВАКС дослідила 4 томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 25 травня 2020 року.
Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі колишнього керівника одного із приватних підприємств, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець отримав понад 141 млн гривень хабара.
Як повідомлялося, у 2016 році колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів та його дружині повідомили про підозру у відмиванні державних коштів.