В спарринге к ЧМ-2022 волейболисты сборной Украины победили Латвию

Детали

Подопечные Угиса Крастиньша выиграли товарищеский поединок против сборной Латвии – 4:0 (25:19, 25:20, 25:16, 25:23).

По договоренности команды сыграли четыре сета. Все они завершились в пользу "сине-желтых".

Дополнение

Мужская сборная Украины на групповом этапе чемпионата мира-2022, который состоится в Польше в конце августа, встретится с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Справка

Мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет 26 августа – 11 сентября в Польше и Словении.

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