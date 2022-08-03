В спарринге к ЧМ-2022 волейболисты сборной Украины победили Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ходе подготовки к ЧМ-2022 волейболисты национальной сборной Украины провели первый контрольный поединок на тренировочном сборе в Риге (Латвия), пишет УНН.
Детали
Подопечные Угиса Крастиньша выиграли товарищеский поединок против сборной Латвии – 4:0 (25:19, 25:20, 25:16, 25:23).
По договоренности команды сыграли четыре сета. Все они завершились в пользу "сине-желтых".
Дополнение
Мужская сборная Украины на групповом этапе чемпионата мира-2022, который состоится в Польше в конце августа, встретится с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.
Справка
Мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет 26 августа – 11 сентября в Польше и Словении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские и белорусские команды отстранили от соревнований по гимнастике