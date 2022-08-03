У спарингу до ЧС-2022 волейболісти збірної України перемогли Латвію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У ході підготовки до ЧС-2022 волейболісти національної збірної України провели перший контрольний поєдинок на тренувальному зборі у Ризі (Латвія), пише УНН.
Деталі
Підопічні Угіса Крастіньша виграли товариський поєдинок проти збірної Латвії - 4:0 (25:19, 25:20, 25:16, 25:23).
За домовленістю команди зіграли чотири сети. Всі вони завершилися на користь "синьо-жовтих".
Доповнення
Чоловіча збірна України на груповому етапі чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Польщі наприкінці серпня, зустрінеться з командами Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко.
Довідка
Чоловічий ЧС-2022 з волейболу пройде 26 серпня - 11 вересня у Польщі та Словенії.
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