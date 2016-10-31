В Сочи произошел оползень, 30 человек эвакуировали

По информации СМИ, из здания были эвакуированы 30 человек.

"...поступила информация об оползне рядом с шестиэтажный жилым домом по адресу: Сочи, ул. Макаренко. К месту происшествия направлена ​​оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили СМИ в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, в ликвидации последствий оползня задействовано 59 человек, 115 единиц техники. Опасности обрушения дома нет.