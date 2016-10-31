У Сочі стався зсув, 30 осіб евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Сочі поруч з багатоповерховим будинком стався зсув, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
За інформацією ЗМІ, з будівлі були евакуйовані 30 осіб.
“...надійшла інформація про зсув поруч з шестиповерховим житловим будинком за адресою: Сочі, вулиці Макаренка. До місця події направлено оперативну групу Сочинського пожежно-рятувального гарнізону”, — повідомили ЗМІ у Головному управлінні МНС по Краснодарському краю.
За даними рятувальників, у ліквідації наслідків зсуву ґрунту задіяно 59 осіб, 115 одиниць техніки. Небезпеки обвалення будинку немає.