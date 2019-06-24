В Смеле во дворе жилого дома взорвалась граната

Происшествие произошло ночью. Неизвестный бросил гранату РГД-5 в сторону жилого дома. Граната взорвалась в нескольких метрах от дома. В результате взрыва было повреждено фасад здания. К счастью никто не пострадал.



Полиция начала досудебное расследование по ст.296 УК Украины (хулиганство). Во время осмотра места происшествия были изъяты фрагменты гранаты. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.

Как сообщал УНН, депутата в Гайсине пытались подорвать гранатой.



Как сообщал УНН, в Киевской области на территорию частного дома принадлежащего работнику Государственной фискальной службы, бросили гранату.