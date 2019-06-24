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У Смілі на подвір'ї житлового будинку вибухнула граната

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Смілі Черкаської області на подвір’ї багатоквартирного житлового будинку вибухнула граната. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Смілі на подвір'ї житлового будинку вибухнула граната

Подія сталася вночі. Невідома особа кинула гранату РГД-5 у бік житлового будинку. Граната вибухнула на відстані кількох метрів від будинку. В наслідок вибуху було пошкоджене фасад будівлі. На щастя ніхто не постраждав.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст.296 КК України (хуліганство). Під час огляду місця події були вилучені фрагменти гранати. Наразі встановлюються обставини події та причетні особи.

Як повідомляв УНН, депутата в Гайсині намагалися підірвати гранатою.

Як повідомляв УНН, на Київщині на територію приватного будинку який належить працівнику Державної фіскальної служби, кинули гранату.

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