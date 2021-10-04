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В "Слуге народа" заявили, что организованной встречи с Разумковым не будет: нардепы могут прийти к нему по собственному желанию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Организованной встречи народных депутатов от "Слуги народа" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым сегодня не будет. Нардепы могут прийти по собственной инициативе. Об этом УНН сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата:

"Заседание фракции не будет сегодня - ни с Дмитрием Александровичем (Разумковым - ред.), ни без. Если кто-то придет, то по собственной инициативе", - сообщила Кравчук.

Детали

Она добавила, что сейчас кандидатом на должность председателя Верховной Рады является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"У нас есть основной кандидат - это Руслан Стефанчук. Сегодня заседания фракции не будет, оно будет позже, чтобы официально одобрить решение о том, кого мы делегируем на должность председателя парламента и первого заместителя. Думаю, что это в течение недели произойдет", - рассказала Кравчук.

Что было ранее

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 2 октября официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября. Это произошло еще до объявления того, что во фракции "Слуги народа" собрали голоса за его отзыв с поста.

Разумков заявлял, что на встрече с фракцией готов ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

Контекст

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова с поста.

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