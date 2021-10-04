У "Слузі народу" заявили, що організованої зустрічі з Разумковим не буде: нардепи можуть прийти до нього за власним бажанням
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Організованої зустрічі народних депутатів від “Слуги народу” зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим сьогодні не буде. Нардепи можуть прийти за власною ініціативою. Про це УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
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“Засідання фракції не буде сьогодні — ні з Дмитром Олександровичем (Разумковим - ред.), ні без. Якщо хтось прийде, то за власною ініціативою”, — повідомила Кравчук.
Деталі
Вона додала, що наразі кандидатом на посаду голови Верховної Ради є перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
“У нас є основний кандидат — це Руслан Стефанчук. Сьогодні засідання фракції не буде, воно буде пізніше, щоб офіційно схвалити рішення щодо того, кого ми делегуємо на посаду голови парламенту та першого заступника. Думаю, що це протягом тижня відбудеться”, — розповіла Кравчук.
Що було раніше
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 2 жовтня офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, яка має відбутись у ВР 4 жовтня. Це сталося ще до оголошення того, що у фракції "Слуги народу" зібрали голоси за його відкликання.
Разумков заявляв, що на зустрічі з фракцією готовий відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.
Контекст
2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.