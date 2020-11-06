В "Слуге народа" прогнозируют туристический бум из-за игрового бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игрового бизнеса в государстве. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
“Когда отсюда уйдет коронавирус, построятся отели, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022, ведь COVID продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли”, — отметил Арахамия.
Он также назвал цифру ожидаемых доходов к нововведению.
“Прогноз у нас в районе 4 миллиардов прибыли к концу года (2022 — ред.). Но пока мы не успеваем принять главный законопроект, который важен для игрового бизнеса. Это законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Как будут облагаться выигрыше, как будут работать налоги с этой отрасли и, соответственно, много игроков, которые хотели бы приобрести лицензии, а они стоят немалых денег, то они ждут, которые будут правила игры. Однако, в комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионные условия и предоставить счет куда платить”, — отметил нардеп.
Кроме этого, Арахамия отметил, что параллельно происходят положительные изменения в развитии гостиничного бизнеса, где могут размещаться казино. По его словам, в Украине планируют “зайти” международные гостиничные сети.
Он напомнил, что на этой неделе Верховная Рада проголосовала за установление 7% НДС на культурные услуги.