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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26906 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 52186 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 91377 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98754 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102793 просмотра

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4 марта, 08:31 • 101501 просмотра

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В "Слуге народа" прогнозируют туристический бум из-за игрового бизнеса

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игрового бизнеса в государстве. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия, передает корреспондент УНН

“Когда отсюда уйдет коронавирус, построятся отели, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022, ведь COVID продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли”, — отметил Арахамия. 

Он также назвал цифру ожидаемых доходов к нововведению.

“Прогноз у нас в районе 4 миллиардов прибыли к концу года (2022 — ред.). Но пока мы не успеваем принять главный законопроект, который важен для игрового бизнеса. Это законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Как будут облагаться выигрыше, как будут работать налоги с этой отрасли и, соответственно, много игроков, которые хотели бы приобрести лицензии, а они стоят немалых денег, то они ждут, которые будут правила игры. Однако, в комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионные условия и предоставить счет куда платить”, — отметил нардеп.

Кроме этого, Арахамия отметил, что параллельно происходят положительные изменения в развитии гостиничного бизнеса, где могут размещаться казино. По его словам, в Украине планируют “зайти” международные гостиничные сети.

Он напомнил, что на этой неделе Верховная Рада проголосовала за установление 7% НДС на культурные услуги.

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