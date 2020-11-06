У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через ігровий бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У 2022 році в Україні відбудеться розвиток туристичної галузі через відкриття ігрового бізнесу в державі. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів народний депутат України, глава фракції “Слуга народу” у ВРУ Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Коли звідси піде коронавірус, побудуються готелі, ми зробимо приблизно 10 тисяч кілометрів доріг і у нас буде бум у розвитку туристичної галузі. Це я прогнозую на 2022 рік, адже COVID триватиме ще не менше ніж 8-9 місяців. З 2022 року ми можемо розраховувати на розквіт туристичної галузі”, — зазначив Арахамія.
Він також назвав цифру очікуваних прибутків до нововведення.
“Прогноз у нас у районі 4 мільярдів прибутку до кінця року (2022 року — ред.). Але наразі ми не встигаємо прийняти головний законопроект, який важливий для ігрового бізнесу. Це законопроект про зміни до податкового кодексу. Як саме будуть оподатковуватися виграші, як будуть працювати податки з цієї галузі й, відповідно, багато гравців, які хотіли б придбати ліцензії, а вони коштують немалих грошей, то вони чекають, які будуть правила гри. Однак, до комісії звернулося декілька десятків потенційних ліцензіатів із проханням поставити їх у чергу та повідомити їх про ліцензійні умови та надати рахунок куди сплачувати”, — зазначив нардеп.
Окрім цього, Арахамія наголосив, що паралельно відбуваються позитивні зміни в розвитку готельного бізнесу, де можуть розміщуватися казино. За його словами, в Україну планують “зайти” міжнародні готельні мережі.
Він нагадав, що на цьому тижні Верховна Рада проголосувала за встановлення 7% ПДВ на культурні послуги.