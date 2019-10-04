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В "Слуге народа" объяснили схожесть позиций с Коломойским в вопросе ренты

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил схожесть позиций с олигархом Игорем Коломойским в вопросе ренты, передает УНН со ссылкой на LB.ua.

В "Слуге народа" объяснили схожесть позиций с Коломойским в вопросе ренты

"Я вам привожу цифры. Я не имею отношения к рудодобывающей отрасли, но мне пришлось вникнуть в эту тему, и появилась эта поправка: с 8% мы поднимаем до 10%. Но какая вторая часть этого вопроса? Это база налогообложения. Проблема с ней в том, что у нас бедная руда. Если в Австралии ты добыл руду, и сразу ее забирают на экспорт, ее можно обложить по стоимости продажи, то здесь, чтобы ее довести до стандарта, ее надо обогатить. А как же теперь ее облагать?" - сказал Гетманцев.

Он напомнил формулу, при которой руда облагается по стоимости затрат на добычу плюс 18% рентабельности.

"И получается, что эффективная ставка при этом составляет 1-2%. Мы же предлагаем расширить базу. Если мы меняем базу, то уровень налогового давления на рудодобывающие компании растет сильно, по сравнению с нынешним, и мы станем четвертой страной мира по этому показателю. Нам кажется, что это тоже слишком и не до конца обосновано, потому мы создали вместе с Минфином рабочую группу", - обьяснил глава комитета.

Гетманцев считает, что нужно найти золотую середину, при которой будет обеспечен средний по миру уровень налогового давления.

Напомним, в мае в интервью РБК-Украина Игорь Коломойский высказал свое мнение по вопросу ренты, которое во многом в итоге совпало с позицией "Слуги народа".

"Он (Ринат Ахметов, - ред.) зарабатывает 400% на руде. А кому принадлежат недра страны? Ему поднимут ренту, не хочет – свободен, другие будут заниматься", - говорил тогда Коломойский.

В этом же интервью он уточнил: "У Ахметова рента 1% или 1,5%, он платит 1 или 2 доллара ренты с тонны, а "Укрнафта" платит 150 долларов".

Как известно, в инициированном Гетманцевым "налоговом" законопроекте №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.

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