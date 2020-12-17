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В "Слуге народа" сообщили, что шансы Витренко стать министром минимальны

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Перспективы назначения Юрия Витренко на должность министра энергетики маловероятны. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

В "Слуге народа" сообщили, что шансы Витренко стать министром минимальны

"По господину Витренко - маленькие перспективы назначения. История с его назначением даже не началась, она только витает в воздухе. Я поддерживаю, что должна быть должность вице-премьера, должно быть министерство. Но кандидатура, какая предлагается, не подходящая", - сказал он.

Нардеп уточнил, что многие депутаты не готовы поддержать Витренко по двум основным причинам.

"Потому что, во-первых, это и конфликт интересов, во-вторых - его последовательная позиция по повышению тарифов. Он говорил о том, что тарифы нужно повышать", - рассказал Качура.

Напомним, против Витренко в должности министра выступили в "ЕС", "Голосе" и "Батькивщине".

В частности сообщается, что именно он поднял цену на газ для населения на 35%.

Также напомним, Витренко судится с НАК "Нафтогаз" за премию в 4 млн долларов. При этом Офис Президента распорядился выплатить ему эти деньги без суда, в срочном порядке. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.

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