У "Слузі народу" повідомили, що шанси Вітренка стати міністром мінімальні

"По пану Вітренку - маленькі перспективи призначення. Історія з його призначенням навіть не почалася, вона тільки літає у повітрі. Я підтримую, що повинна бути посада віце-прем'єра, що має бути міністерство. Але кандидатура, яка пропонується, вона не підходить", - сказав він.

Нардеп уточнив, що багато депутатів не готові підтримати Вітренка з двох основних причин.

"Тому що, по-перше, це і конфлікт інтересів, по-друге - його послідовна позиція щодо підвищення тарифів. Він говорив про те, що тарифи потрібно підвищувати", - розповів Качура.

Нагадаємо, проти Вітренка на посаді міністра виступили в "ЄС", "Голосі" і "Батьківщині".

Зокрема повідомляється, що саме він підняв ціну на газ для населення на 35%.

Також нагадаємо, Вітренко судиться з НАК "Нафтогаз" за премію у 4 млн доларів. При цьому, Офіс Президента розпорядився виплатити йому ці гроші без суду, у терміновому порядку. Відзначимо, що 4 млн доларів - це зарплата 12 тисяч лікарів.