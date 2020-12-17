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У "Слузі народу" повідомили, що шанси Вітренка стати міністром мінімальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Перспективи призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики малоймовірні. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура, передає УНН.

У "Слузі народу" повідомили, що шанси Вітренка стати міністром мінімальні

"По пану Вітренку - маленькі перспективи призначення. Історія з його призначенням навіть не почалася, вона тільки літає у повітрі. Я підтримую, що повинна бути посада віце-прем'єра, що має бути міністерство. Але кандидатура, яка пропонується, вона не підходить", - сказав він.

Нардеп уточнив, що багато депутатів не готові підтримати Вітренка з двох основних причин.

"Тому що, по-перше, це і конфлікт інтересів, по-друге - його послідовна позиція щодо підвищення тарифів. Він говорив про те, що тарифи потрібно підвищувати", - розповів Качура.

Нагадаємо, проти Вітренка на посаді міністра виступили в "ЄС", "Голосі" і "Батьківщині".

Зокрема повідомляється, що саме він підняв ціну на газ для населення на 35%.

Також нагадаємо, Вітренко судиться з НАК "Нафтогаз" за премію у 4 млн доларів. При цьому, Офіс Президента розпорядився виплатити йому ці гроші без суду, у терміновому порядку. Відзначимо, що 4 млн доларів - це зарплата 12 тисяч лікарів.

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