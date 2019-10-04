В "Слуге народа" не исключают отмены нормы о прослушке нардепов после принятия закона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Норма законопроекта 1009, который предусматривает предоставление полномочий для НАБУ и ГБР для прослушивания и разрешение Генпрокуратуры на прослушивание народных депутатов, может быть пересмотренна уже после принятия закона. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Посмотрим это (обыски и прослушка нардепов по представлению ГПУ и без согласования в парламенте - ред.) в действии. Если это не работает, то мы тогда переголосуем и изменим эти правки назад", - отметил Арахамия.
По его словам, согласно действующему законодательству, в результате сложной процедуры согласования вопроса прослушки или обыска парламентария их смысл терялся, поскольку нардеп уже был предупрежден и вел себя "тихо". Именно этим, по мнению Арахамии, и объясняется малое количество дел в отношении народных депутатов.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 об изменениях в уголовном процессуальном законодательстве, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционном бюро.