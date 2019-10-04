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У "Слузі народу" не виключають скасування норми про прослушку нардепів після ухвалення закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Норма законопроекту 1009, який передбачає надання повноважень для НАБУ і ДБР для прослуховування і дозвіл Генпрокуратури на прослуховування народних депутатів, може бути переглянута уже після ухвалення закону. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

У "Слузі народу" не виключають скасування норми про прослушку нардепів після ухвалення закону

"Побачимо це (обшуки і прослушка нардепів за поданням ГПУ і без погодження в парламенті – ред.) в дії. Якщо це не працює, то ми тоді переголосуємо і змінимо ці правки назад", - зазначив Арахамія.

За його словами, згідно з чинним законодавством, в результаті складної процедури узгодження питання прослушки чи обшуку парламентаря їх сенс втрачався, оскільки нардеп уже був попереджений і поводив себе "тихо". Саме цим, на думку Арахамії, і пояснюється мала кількість справ щодо народних депутатів.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.

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