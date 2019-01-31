В Сирии в лагере для беженцев дети погибают от холода
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В лагере для вынужденных переселенцев и беженцев на северо-востоке Сирии за последние два месяца умерли по меньшей мере 29 детей и новорожденных. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации ВОЗ, большинство летальных случаев в переполненном лагере Аль-Холь связанны с переохлаждением.
“Ситуация в лагере Аль-Холл — отчаянная. Семьи бегут в поисках безопасности, а дети погибают от переохлаждения”, — заявила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф.
Агентство ООН обратилось с просьбой о беспрепятственном доступе в лагерь, поскольку под угрозой оказались жизни 33 тысяч человек, которые не обеспечены палатками, одеялами и средствами для обогрева в чрезвычайно холодную зиму.
По их данным, много истощенных, поскольку им пришлось преодолеть пешком долгий путь после побега из провинции Дейр-эз-Зор.
“Тысячи новоприбывших вынуждены были провести несколько ночей в приемных пунктах лагеря на открытом воздухе без палаток, одеял и отопления”, — добавила представитель ВОЗ.
Команды ВОЗ работают круглосуточно в лагере для проверки новоприбывших, проведения вакцинации и направлении детей с серьезным недоеданием в больницу в аль-Хасака.
Как сообщал УНН, каждый 15-тый беженец из Ливии погиб в Средиземном море.