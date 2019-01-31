В Сирии в лагере для беженцев дети погибают от холода

КИЕВ. 31 января. УНН. В лагере для вынужденных переселенцев и беженцев на северо-востоке Сирии за последние два месяца умерли по меньшей мере 29 детей и новорожденных. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.