У Сирії в таборі для біженців діти гинуть від холоду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У таборі для вимушених переселенців і біженців на північному сході Сирії за останні два місяці померли щонайменше 29 дітей і новонароджених. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією ВООЗ, більшість летальних випадків у переповненому таборі Аль-Холь пов’язані з переохолодженням.
“Ситуація в таборі Аль-Хол — розпачлива. Сім’ї втікають у пошуках безпеки, а діти гинуть від переохолодження”, — заявила представник ВООЗ в Сирії Елізабет Хофф.
Агентство ООН звернулося з проханням про безперешкодний доступ до табору, оскільки під загрозою опинилися життя 33 тисяч осіб, які не забезпечені наметами, ковдрами та засобами для обігріву в надзвичайно холодну зиму.
За їхніми даними, багато виснажених, оскільки їм довелося подолати пішки довгий шлях після втечі з провінції Дейр-ез-Зор.
“Тисячі новоприбулих змушені були провести декілька ночей у приймальних пунктах табору на відкритому повітрі без наметів, ковдр та опалення”, — додала представник ВООЗ.
Команди ВООЗ працюють цілодобово в таборі для перевірки новоприбулих, проведення вакцинації та направленні дітей з серйозним недоїданням до лікарні в аль-Хасака.
Як повідомляв УНН, кожен 15-ий біженець з Лівії загинув у Середземному морі.