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У Сирії в таборі для біженців діти гинуть від холоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У таборі для вимушених переселенців і біженців на північному сході Сирії за останні два місяці померли щонайменше 29 дітей і новонароджених. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на Reuters.

За інформацією ВООЗ, більшість летальних випадків у переповненому таборі Аль-Холь пов’язані з переохолодженням.

“Ситуація в таборі Аль-Хол — розпачлива. Сім’ї втікають у пошуках безпеки, а діти гинуть від переохолодження”, — заявила представник ВООЗ в Сирії Елізабет Хофф.

Агентство ООН звернулося з проханням про безперешкодний доступ до табору, оскільки під загрозою опинилися життя 33 тисяч осіб, які не забезпечені наметами, ковдрами та засобами для обігріву в надзвичайно холодну зиму.

За їхніми даними, багато виснажених, оскільки їм довелося подолати пішки довгий шлях після втечі з провінції Дейр-ез-Зор.

“Тисячі новоприбулих змушені були провести декілька ночей у приймальних пунктах табору на відкритому повітрі без наметів, ковдр та опалення”, — додала представник ВООЗ.

Команди ВООЗ працюють цілодобово в таборі для перевірки новоприбулих, проведення вакцинації та направленні дітей з серйозним недоїданням до лікарні в аль-Хасака.

Як повідомляв УНН, кожен 15-ий біженець з Лівії загинув у Середземному морі.

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