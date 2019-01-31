У Сирії в таборі для біженців діти гинуть від холоду

КИЇВ. 31 січня. УНН. У таборі для вимушених переселенців і біженців на північному сході Сирії за останні два місяці померли щонайменше 29 дітей і новонароджених. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на Reuters.